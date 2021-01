TRP scam : अदालत ने बार्क के पूर्व सीईओ पार्थ दासगुप्ता की जमानत याचिका खारिज की

महाराष्ट्र में मुंबई की एक सत्र अदालत ने बुधवार को टीआरपी धोखाधड़ी मामले में आरोपी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (BARC) के पूर्व सीईओ पार्थ दासगुप्ता की जमानत याचिका खारिज कर दी।

Maharashtra: Mumbai Sessions Court rejects bail plea of former BARC CEO Partho Dasgupta who is an accused in the TRP scam.