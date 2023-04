Mahua Moitra: 'हमारे कपड़े नहीं, आपकी सोच गंदी', तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा का भाजपा नेताओं पर तंज

तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ट्विटर के जरिए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि शुक्रवार सुबह भाजपा नेताओं और भक्तों के लिए संदेश! हम बंगाली महिलाएं हैं। हम अपनी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहनते हैं। हम अपनी मर्जी के हिसाब से ही खाते-पीते हैं। हम उसकी ही पूजा करते हैं, जिसकी आराधना हम करना चाहते हैं। हमारे कपड़े गंदे नहीं हैं। आपकी सोच गंदी है।

A Friday morning message for BJP leaders & bhakts.

We’re Bengali women, we wear what we want. We eat what we want. We worship who we want.

Our clothes aren’t “gandey”. Your soch is “gandi”. pic.twitter.com/wDeh3ICRMd