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Chhatron Ki Goonj: राहुल गांधी के मंच पर लड़की ने छेड़खानी का जिक्र कर थप्पड़...

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Tue, 25 Aug 2026 04:59 PM IST

राहुल गांधी की छात्रों के गूंज का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इसी में एक लड़की भी आती है जो आपबीती सुनाती है। जरा देखिए ये पूरा वीडियो ... और पढ़ें

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