BBV154 vaccine: देश की पहली नेजल वैक्सीन का परीक्षण पूर्ण, कसौटियों पर खरा उतरा टीका

भारत बायोटेक ने देश की पहली नेजल (नाक से दी जाने वाली) कोविड वैक्सीन बीबीवी-154 के तीसरे चरण का सफल परीक्षण कर लिया है। यह कोरोना से बचाव की बूस्टर खुराक के तौर पर दी जाएगी।

BBV154 वैक्सीन परीक्षणों में सुरक्षित, बर्दाश्त किए जाने योग्य और प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने वाली साबित हुई है। नाक से दी जाने वाली इस वैक्सीन को भारत बॉयोटेक इंटरनेशनल लि. ने तैयार किया है।

