कैसे भारत में दिए गए इस बयान के लिए अपने ही देश में घिर गए फिलिबेक?

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन की प्रमुख सहयोगी पार्टी फोर्जा इटालिया की राष्ट्रीय उप-महासचिव और वरिष्ठ सांसद डेबोरा बर्गामिनी ने सोशल मीडिया पर फिलिबेक के बयान की सार्वजनिक रूप से कड़ी आलोचना की। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना स्पष्ट कहा कि यूरोपियन सोशलिस्ट्स के एक इतालवी प्रतिनिधि ने भारत में कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी पर हमला बोला है।बर्गामिनी ने दो टूक शब्दों में कहा कि एक बड़े और मित्र राष्ट्र के घरेलू राजनीतिक वाद-विवाद में इस तरह दखल देना पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने याद दिलाया कि भारत और इटली के बीच एक विशेष रणनीतिक साझेदारी है और दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में गहरा सहयोग चल रहा है, ऐसे में आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप कूटनीतिक मर्यादा के खिलाफ है।फिलिबेक को आड़े हाथों लेते हुए बर्गामिनी ने कहा कि यूरोपीय नेताओं को ऐसे देश को लोकतंत्र का पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए, जहां 97 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात या आरोप रखने की आज़ादी है, लेकिन इसके लिए आरोपों को साबित करने वाले सबूत भी होने चाहिए।