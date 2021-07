विजय दिवस: कारगिल युद्ध की 22वीं सालगिरह आज, पीएम मोदी सहित कई नेताओं ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार (26 जुलाई) को कारगिल विजय दिवस की 22वीं सालगिरह के अवसर पर युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें, भारत ने 1999 में पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध किया था, जिसमें भारतीय जवानों ने जीत हासिल की थी। कारगिल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उनकी बहादुरी हर एक दिन भारतीयों को प्रेरित करती है।

We remember their sacrifices.



We remember their valour.



Today, on Kargil Vijay Diwas we pay homage to all those who lost their lives in Kargil protecting our nation. Their bravery motivates us every single day.



