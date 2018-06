राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले ही भाजपा से नाराज चल रहे घनश्याम तिवाड़ी ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए नई पार्टी बनाने की घोषणा कर दी है। उनके बेटे अखिलेश तिवाड़ी ने एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई है। जिसका नाम भारत वाहिनी पार्टी है। उनकी पार्टी आगामी राजस्थान विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। अखिलेश तिवाड़ी ने बताया कि पार्टी का लक्ष्य संस्थापक और अध्यक्ष घनश्याम तिवाड़ी के नेतृत्व में विधानसभा की सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का है।पार्टी अपने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ जयपुर में 3 जुलाई को राज्य में पहली बैठक का आयोजन करने वाली है। अखिलेश ने बताया कि बैठक में 2000 कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि हर विधानसभा सीट से 10 प्रतिनिधियों से आवेदन मांगे गए हैं। प्रतिनिधि इस समय दीन दयाल वाहिनी संगठन के लिए काम कर रहे हैं। इस संगठन के संस्थापक घनश्याम तिवा ड़ी हैं और यह संगठन राजनीतिक पार्टी बनने वाली है।चुनाव आयोग ने भारत वाहिनी पार्टी को पंजीकृत कर दिया है। जिसके कारण अब उसके उम्मीदवार विधानसभा चुनाव उनकी पार्टी के टिकट पर लड़ सकते हैं। इस राजनीतिक पार्टी ने 11 दिसंबर, 2017 को पंजीकरण के लिए आवेदन दिया था। बता दें कि राजस्थान में इसी साल चुनाव होने हैं।

घनश्याम तिवाड़ी पार्टी में कई अहम पदों पर रह चुके हैं। वे राजस्थान की 7वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं विधानसभा में विधायक रहे हैं। तिवाड़ी 1980 से1985 तक पहली बार सीकर से विधायक बने। जिसके बाद 1985 से 1989 तक पुन: विधानसभा क्षेत्र सीकर से विधायक रहे। 1993 से 1998 तक विधानसभा क्षेत्रचौमूं से विधायक बने। फिलहाल 2003 से वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र सांगानेर से ही विधायक है।

Rajasthan: Rebel BJP MLA and former state minister Ghanshyam Tiwari resigns from BJP, announces new party pic.twitter.com/MJyn2fWVn4