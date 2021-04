शिकायत: बंगाल में सुरक्षाबलों पर पीटने से युवकों की हत्या का आरोप, टीएमसी ने निर्वाचन आयोग को लिखा पत्र

पश्चिम बंगाल बंगाल के 5 जिलों की 44 सीटों पर शनिवार को चौथे चरण के लिए वोट डाले गए। मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन इसी बीच केंद्रीय पुलिस बल पर लोगों की बेदम पिटाई करने का आरोप है। तृणमूल कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत की है। बंगाल में 4 लोगों की मौत और तीन लोगों की बेरहम पिटाई से खासे नाराज है। तृणमूल कांग्रेस ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर नाराजगी जताई है। पत्र में केंद्रीय बलों पर चार लोगों की मौत और पिटाई करने का आरोप लगाया गया है। पार्टी ने पुलिस बलों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की मांग की है।

Trinamool Congress (TMC) writes to Chief Electoral Officer (CEO), West Bengal over "Cold-blooded murder of four and brutal injury of three innocent people by Central Forces." pic.twitter.com/Vgq1ReGsHx