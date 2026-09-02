बंगाल में 66 साल के बुजुर्ग को बताया बांग्लादेशी: टीएमसी सांसद ने डीजीपी से की शिकायत; क्यों बढ़ा विवाद?

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परिजनों के अनुसार, 19 जून को दालखोला पुलिस ने जलील अख्तर को बंदूक की नोक पर उठा लिया और अपना बचाव करने का कोई मौका नहीं दिया। पुलिस ने उन पर फॉरेनर्स एक्ट की धारा 14 के तहत मामला दर्ज किया है। परिजनों का आरोप है कि पहले उन्हें चाकुलिया के निजामपुर होल्डिंग सेंटर और फिर सिलीगुड़ी के पास फुलबाड़ी सेंटर भेजा गया। वहां से उन्हें सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को सौंपकर बांग्लादेश 'पुश बैक' (वापस भेजने) की योजना थी। हालांकि, बीएसएफ ने दस्तावेजों की जांच के बाद उन्हें सीमा पार भेजने से इनकार कर दिया और वापस डिटेंशन सेंटर भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया।22 जुलाई को पुलिस ने जलील अख्तर को इस्लामपुर अदालत में पेश करते हुए उन्हें 'गैर-कानूनी बांग्लादेशी' बताया, जिसके बाद अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं, जलील के रिश्तेदार मतीउर रहमान का कहना है कि जलील का जन्म और पालन-पोषण भारत में ही हुआ है। उनका नाम 2002 और 2026 की मतदाता सूची में दर्ज है। परिवार ने उनके पिता के नाम की 1967 की जमीन की रजिस्ट्री, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जॉब कार्ड और स्थानीय पंचायत का प्रमाण पत्र भी सौंपा है। पुलिस के आश्वासन के बावजूद उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा है। जलील के परिवार में उनकी पत्नी, दो बेटियां और दो बेटे हैं जो प्रवासी मजदूर के रूप में काम करते हैं।इस पूरे मामले को लेकर तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद समीरुल इस्लाम ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की है। उन्होंने बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सिद्धनाथ गुप्ता से इस मामले की निष्पक्ष जांच करने की अपील की है। सांसद ने कहा कि यदि जलील अख्तर भारतीय नागरिक पाए जाते हैं और उनके साथ गैर-कानूनी हिरासत या उत्पीड़न हुआ है, तो दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने पीड़ित परिवार को कानूनी मदद देने का भरोसा भी दिया है। गौरतलब है कि इससे पहले भी बीरभूम जिले के छह भारतीय नागरिकों को गलती से बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया था, जिन्हें लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अदालत के आदेश पर वापस भारत लाया गया।