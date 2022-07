West Bengal: मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर TMC का पलटवार, कहा- लगता है वे मानसिक रूप से बीमार थे

पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने एक बड़ा दावा कर के हलचल मचा दी। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा और मिथुन पर जमकर निशाना साधा। मिथुन चक्रवर्ती की टिप्पणी पर टीएमसी सांसद डोला सेन ने कहा कि मिथुन चक्रवर्ती एक जाने-माने अभिनेता हैं। अभिनेता और कलाकार विभिन्न सपने देखना जानते हैं। हम आम जनता हैं। हम इतने विविध सपने नहीं देखते हैं। मिथुन चक्रवर्ती को सभी सपने देखने के लिए शुभकामनाएं।

#WATCH | I heard that Mithun Chakraborty was admitted to a hospital a few days back. I think he was mentally ill & not physically... The problem is that he does not know politics: TMC MP Santanu Sen on Mithun Chakraborty's remarks pic.twitter.com/5FUKkM7RIQ