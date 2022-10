Assam: असम के कामरूप से पीएफआई के तीन सदस्य गिरफ्तार, प्रतिबंधित संगठन पर कार्रवाई जारी

प्रतिबंधित संगठन पीएफआई (PFI) के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में कार्रवाई जारी है। असम पुलिस ने आज कामरूप जिले के नगरबेरा इलाके से संगठन के तीन सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया।

Kamrup, Assam | Police arrested 3 members of the banned PFI from Nagarbera area in Assam's Kamrup district Friday morning, also detained another person linked with PFI: SP Hitesh Ch. Ray