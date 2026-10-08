रूस में नौकरी का सपना पड़ा भारी: तेलंगाना के युवक को सेना में भेजने का आरोप; पत्नी ने केंद्र से क्या मांग की?

रूस में नौकरी करने गए तेलंगाना के एक युवक को कथित तौर पर उसकी इच्छा के खिलाफ रूसी सेना में भर्ती किए जाने का मामला सामने आया है। तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला जिले की रहने वाली डोमाती रक्षिता ने अपने पति डोमाती किशन को सुरक्षित भारत वापस लाने के लिए पुलिस से मदद मांगी है। रक्षिता का आरोप है कि उसके पति को रूस में नौकरी दिलाने का झांसा दिया गया और बाद में उन्हें युद्ध क्षेत्र के पास भेज दिया गया।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

रक्षिता की शिकायत के मुताबिक, उनके पति किशन रोजगार की तलाश में थे। इसी दौरान सिरसिला शहर में ‘आदित्य मैनपावर’ से जुड़े एजेंट धरनम श्रीनिवास ने उन्हें रूस में नौकरी दिलाने का भरोसा दिया। आरोप है कि नौकरी के लिए किशन ने एजेंट को 2.5 लाख रुपये दिए। इसके बाद वह 5 सितंबर 2026 को रूस के लिए रवाना हुए। परिवार के मुताबिक, उनका मकसद रूस में बताई गई नौकरी करना था। लेकिन वहां पहुंचने के बाद परिस्थितियां कथित तौर पर बदल गईं।रक्षिता ने शिकायत में आरोप लगाया कि रूस पहुंचने के बाद उनके पति को धोखे से रूसी सेना में शामिल कर लिया गया। उन्होंने दावा किया कि किशन ने फोन पर उनसे संपर्क किया और बताया कि उन्हें यूक्रेन की सीमा के पास स्थित संघर्ष वाले इलाके में भेज दिया गया है। रक्षिता को आशंका है कि उनका पति फिलहाल युद्ध क्षेत्र में है। उन्होंने अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप करने और किशन को सुरक्षित भारत वापस लाने की मांग की है। हालांकि, मामले में इन आरोपों की पुलिस जांच कर रही है।येल्लारेड्डीपेट के उपनिरीक्षक एन. रमेश के मुताबिक, पुलिस को डोमापति रक्षिता की शिकायत मिली है। शिकायत में कहा गया है कि किशन रूस में नौकरी के लिए आदित्य मैनपावर के एजेंट श्रीनिवास के माध्यम से गए थे। पुलिस ने कथित एजेंट के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किशन किस तरह रूस पहुंचे, भर्ती एजेंट की इसमें क्या भूमिका थी और रूस पहुंचने के बाद उनके साथ वास्तव में क्या हुआ।रक्षिता ने केंद्र सरकार से भी मदद की अपील की है। उनकी मांग है कि अधिकारियों के हस्तक्षेप से उनके पति को सुरक्षित भारत वापस लाया जाए। परिवार को डर है कि किशन जिस इलाके में भेजे जाने की बात कह रहे हैं, वह संघर्ष वाला क्षेत्र है और वहां उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। फिलहाल पुलिस एजेंट की भूमिका और किशन को रूसी सेना में कथित तौर पर शामिल किए जाने की परिस्थितियों की जांच कर रही है। मामले में आगे की जानकारी जांच पूरी होने के बाद सामने आने की उम्मीद है।