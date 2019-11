तेलंगाना: परिवहन कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, पुलिस ने जबरन हिरासत में लिया

तेलंगाना में अपनी सेवाओं पर वापस लौटने को तैयार बैठे सड़क परिवहन निगम के हड़ताली कर्मचारियों को पुलिस ने मंगलवार को बलपूर्वक हिरासत में ले लिया गया। हालांकि इस कार्रवाई से पहले ही सड़क परिवहन निगम-संयुक्त कार्रवाई समिति हड़ताल को खत्म करने का आदेश जारी कर चुकी थी।

Telangana State Road Transport Corporation (TSRTC) employees were on strike since 5th October, demanding the merger of the TSRTC with the state government. https://t.co/KyfSoIqlnM