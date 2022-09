Video: हैदराबाद पर मंच पर असम के सीएम के पास पहुंचा एक व्यक्ति, माइक तोड़ने की कोशिश की

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा तेलंगाना दौरे पर हैं। इस दौरान उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। यहां हैदराबाद में एक रैली में मंच पर अचानक एक व्यक्ति चढ़ गया और उसने मंच पर लगे माइक को तोड़ने की कोशिश की। इस दौरान उसने असम के सीएम के साथ भिड़ने की भी कोशिश की। हालांकि, आसपास मौजूद लोगों ने उसे तत्काल सरमा से दूर किया और मंच से नीचे उतारा। सीएम सरमा की सभा के दौरान टीआरएस कार्यकर्ताओं ने हंगामा भी किया। दावा यह भी किया जा रहा है कि मंच पर चढ़ा व्यक्ति टीआएस से जुड़ा हो सकता है।

#WATCH | Telangana: A man tried to confront Assam CM Himanta Biswa Sarma by dismantling the mike on a stage at a rally in Hyderabad pic.twitter.com/HFX0RqVEd8