Telangana: 'तुष्टिकरण की राजनीति के कारण 75 साल से नहीं मनाया गया तेलंगाना मुक्ति दिवस', बोले अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिकंदराबाद में तेलंगाना मुक्ति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 75 वर्षों से, किसी भी सरकार ने हमारे युवाओं को इस महान दिन से परिचित कराने के लिए कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया। तुष्टिकरण की राजनीति के कारण, वे डरे हुए थे और उन्होंने तेलंगाना मुक्ति दिवस नहीं मनाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "अंग्रेजों से आजादी के बाद, क्रूर निजाम ने 399 दिनों तक राज्य पर शासन किया। ये 399 दिन तेलंगाना के लोगों के लिए यातनापूर्ण थे। सरदार पटेल ने राज्य को 400वें दिन आजादी दिलाने में मदद की। विभिन्न संगठन संघर्ष के लिए आगे आए।

