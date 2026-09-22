फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Tejas Crash Probe Ongoing, LCA Mark 1A Near Induction, Air Marshal Ashutosh Dixit Says

तेजस क्रैश: दुबई हादसे की वजह जानने के लिए कुछ कंपोनेंट का इंतजार, एलसीए मार्क 1ए की टेस्टिंग भी जारी

Tue, 22 Sep 2026 05:51 PM IST
शिवम गर्ग पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: शिवम गर्ग Updated Tue, 22 Sep 2026 05:51 PM IST
सार

तेजस क्रैश को लेकर एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कहा कि दुबई हादसे की जांच अभी जारी है और अंतिम तकनीकी विश्लेषण के लिए कुछ कंपोनेंट का इंतजार है। वहीं, एलसीए मार्क 1ए की टेस्टिंग जारी है और 2-3 तकनीकी बिंदु बाकी हैं।

विज्ञापन
Tejas Crash Probe Ongoing, LCA Mark 1A Near Induction, Air Marshal Ashutosh Dixit Says
एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। - फोटो : Amar Ujala Graphics

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने तेजस मार्क-1 लड़ाकू विमान हादसे, एलसीए मार्क 1ए और भारत के पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एएमसीए को लेकर अहम जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि दुबई एयर शो में 21 नवंबर 2025 को हुए तेजस हादसे की तकनीकी जांच अभी जारी है और अंतिम विश्लेषण के लिए कुछ कंपोनेंट हासिल करने की कोशिश की जा रही है।

विज्ञापन


तेजस हादसे की जांच अभी जारी
एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कहा कि दुबई एयर शो में तेजस के क्रैश की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि तकनीकी विश्लेषण के लिए कुछ कंपोनेंट की जरूरत है, जिन्हें हासिल करने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि इन कंपोनेंट के मिलने और अंतिम तकनीकी विश्लेषण के बाद ही हादसे से जुड़े सवालों का जवाब दिया जा सकेगा।
विज्ञापन


LCA Mark 1A की इंडक्शन पर क्या बोले?
एलसीए मार्क 1ए को लेकर एयर मार्शल दीक्षित ने कहा कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड इस मामले में पहले ही स्थिति स्पष्ट कर चुका है। उन्होंने बताया कि शुरुआत में देरी का कारण इंजन की उपलब्धता थी और पर्याप्त इंजन नहीं मिल पा रहे थे। अब इंजन प्राप्त हो चुके हैं और उन्हें विमानों में लगाया जा चुका है। फिलहाल विमानों का उचित और पूरी तरह से परीक्षण किया जा रहा है, ताकि आधिकारिक तौर पर उन्हें वायुसेना में शामिल किया जा सके।
विज्ञापन
विज्ञापन

 

उन्होंने कहा कि अभी दो या तीन तकनीकी बिंदुओं का परीक्षण पूरा होना बाकी है। उम्मीद है कि अगले एक-दो महीने में इन तकनीकी मुद्दों को दूर कर लिया जाएगा। इसके बाद एलसीए मार्क 1ए को वायुसेना में शामिल करने का रास्ता साफ हो जाएगा। एयर मार्शल ने कहा कि वायुसेना भी एलसीए मार्क 1ए के इंडक्शन का बेसब्री से इंतजार कर रही है।

AMCA को लेकर भी दी जानकारी
पांचवीं और छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों से जुड़े सवाल पर एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कहा कि इसके दो पहलू हैं। उन्होंने बताया कि भारत अपना पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान एएमसीए विकसित कर रहा है। उनके मुताबिक, भारतीय वायुसेना ने एएमसीए परियोजना के लिए अपनी तकनीकी क्षमता और तकनीकी विशेषज्ञता को पूरी तरह लगाया हुआ है।

तरंग शक्ति 2026 में 65 देशों को न्योता
एयर मार्शल दीक्षित ने तरंग शक्ति 2026 को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कई वर्षों तक विदेशी वायुसेनाओं के साथ परिचालन अभ्यास मुख्य रूप से द्विपक्षीय रहे, यानी एक समय में एक ही साझेदार देश के साथ अभ्यास किया जाता था। उन्होंने बताया कि 2024 में भारतीय वायुसेना ने पहली बार एक बड़े बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास के लिए कई विदेशी वायुसेनाओं को एक साथ शामिल किया। अब इस अनुभव को आगे बढ़ाते हुए तरंग शक्ति 2026 आयोजित करने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 65 मित्र देशों को निमंत्रण भेजा गया है।

आधुनिक युद्ध के बदलते स्वरूप पर जोर
एयर मार्शल दीक्षित ने कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है और युद्ध का स्वरूप भी बदल रहा है। हालिया संघर्षों ने सटीक हमले, एकीकृत रक्षा, मानवरहित प्रणालियों, सूचना वर्चस्व, अंतरिक्ष आधारित क्षमताओं और मल्टी-डोमेन ऑपरेशन में इन सभी क्षमताओं को एक साथ इस्तेमाल करने के महत्व को सामने रखा है।


उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने भी इनमें से कई पहलुओं को भारतीय वायुसेना के लिए रेखांकित किया। उनके मुताबिक, इसमें खुफिया जानकारी पर आधारित ऑपरेशन, सटीक कार्रवाई, एकीकृत वायु और मिसाइल रक्षा, काउंटर-यूएएस और अलग-अलग डोमेन के बीच संयुक्तता के महत्व को देखा गया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed