Tamil Nadu BJP: अन्नामलाई बोले- कांग्रेस ने ऐसे उम्मीदवारों को खड़ा किया, जिन्हें चरमपंथियों से मिल रहा धन

Published by: वीरेंद्र शर्मा Updated Mon, 08 May 2023 05:41 AM IST

Congress has fielded candidates who are getting funds from extremists

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कहा कि कांग्रेस ने एक ऐसे उम्मीदवार को खड़ा किया है जिसके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों ने चरमपंथियों को धन मुहैया कराने को लेकर छापा मारा था और अब वह संप्रभुता की बात कर रही है।ट्विटर पर कांग्रेस द्वारा साझा पोस्ट को फिर से साझा करते हुए, अन्नामलाई ने कहा, कांग्रेस प्रतिबंधित पीएफआई के साथ थी, एक ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारा जिसके खिलाफ एजेंसियों ने चरमपंथियों को धन मुहैया कराने के संबंध में छापा मारा था और वह कर्नाटक की संप्रभुता की बात कर रही है। पार्टी अपना उपहास कराना बंद करे। बता दें कि कांग्रेस के पोस्ट में कहा गया कि सोनिया गांधी ने 6.5 करोड़ कन्नडिगों को कड़ा संदेश दिया है, ‘कांग्रेस किसी को भी कर्नाटक की प्रतिष्ठा, संप्रभुता या अखंडता के लिए खतरा पैदा करने की अनुमति नहीं देगी।