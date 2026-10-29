तमिलनाडु: थेनी जेल से फरार सभी 17 कैदी पकड़े गए, हाई-सिक्योरिटी जेलों में होंगे शिफ्ट, मास्टरमाइंड की तलाश तेज

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पुलिस के अनुसार, अरंजनाईपुदुर इलाके से मोटरसाइकिल पर उथमापालयम की ओर भागने के बाद, इन कैदियों ने अम्माचीपुरम में एक अनजान व्यक्ति से फोन मांगा और अपने साथियों से संपर्क किया। उनके साथियों ने उन्हें पैसे, कपड़े और गाड़ियां उपलब्ध कराईं।पुलिस ने बताया कि इस व्यापक तलाशी अभियान में 17 विशेष टीमें, स्पेशल टास्क फोर्स की पांच इकाइयां और तमिलनाडु स्पेशल पुलिस की चार बटालियनें शामिल थीं। दिन के समय घने जंगलों की निगरानी करने और संदिग्ध ठिकानों का पता लगाने के लिए विशेष ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। पकड़े गए कैदियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेजी से चल रही है।मंगलवार शाम को पांच कैदियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिन्हें 10 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं, बुधवार को आठ अन्य कैदियों को पेश किया गया, जिनकी हिरासत 11 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। बुधवार को पकड़े गए बाकी कैदियों को गुरुवार को अदालत में पेश किया जाना है।सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद, इन कैदियों को स्थानीय लॉकअप से सलेम, वेल्लोर, कुड्डालोर और पुझल की केंद्रीय जेलों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इस बीच, थेनी के एसपी प्रवीण गौतम ने कहा कि इन कैदियों को राज्य की सीमा पार करने से रोकना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। हालांकि, इस जेल ब्रेक के पीछे के असली मकसद और मास्टरमाइंड का पता लगाने के लिए जांच अभी भी जारी है।सोमवार रात (लगभग 10 बजे) कैदियों ने एक फर्जी मेडिकल इमरजेंसी का नाटक करके जेल से भागने की योजना को अंजाम दिया। उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे उनमें से किसी एक को मिर्गी का दौरा पड़ रहा हो। जब एक गार्ड मदद के लिए उनकी कोठरी में आया, तो कैदियों ने उस पर काबू पा लिया और उसके साथ मारपीट की। इसके बाद उन्होंने मुख्य गेट की चाबियां छीन लीं, दरवाजा खोला और पास के जंगलों की ओर भाग गए।