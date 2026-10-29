केरलम में प्रवासियों को झटका: लोका केरल सभा खत्म, बीमा महंगा और पेंशन पर भी संकट, मुख्यमंत्री ने क्या कहा?

केरलम में प्रवासियों की समस्याएं उठाने के लिए बनाई गई ‘लोका केरल सभा’ को भंग कर दिया गया है। मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन ने गुरुवार को विधानसभा में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह संस्था अपने मकसद को पूरा नहीं कर पा रही थी। वहीं, विपक्षी दलों ने इस फैसले को प्रवासी समुदाय के साथ अन्याय बताते हुए सरकार पर निशाना साधा है।

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