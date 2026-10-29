{"_id":"6ae300d281c7f4e4b2008428","slug":"ramlila-maidan-rally-1-november-rahul-gandhi-made-a-major-appeal-to-the-opposition-2026-10-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"रामलीला मैदान में रैली से पहले राहुल गांधी ने विपक्ष से की बड़ी अपील, पुलिस की कार्रवाई पर क्या बोले?","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोगों से 1 नवंबर को 'चलो दिल्ली रामलीला मार्च' में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि, "यह किसी एक राजनीतिक पार्टी का मार्च नहीं - यह हिंदुस्तान की आत्मा का मार्च है। सब लोग जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार से तंग हैं। सब लोग जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, आप सब आइए।"

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