सुशांत केस Live: एनसीबी के सामने पेश होंगी रिया, दीपेश और बासित को लेकर कोर्ट पहुंचा ब्यूरो

Mumbai: Dipesh Sawant and Abdul Basit Parihar being taken to court by Narcotics Control Bureau (NCB) officials. https://t.co/FOydv1zREG pic.twitter.com/4UDaSY9lAY — ANI (@ANI) September 6, 2020

We have summoned her (#RheaChakroborty). She will come respecting the summon: NCB Zonal Director, Sameer Wankhede, in Mumbai pic.twitter.com/EyOvNrbltm — ANI (@ANI) September 6, 2020

Mumbai: NCB team & Police leave from residence of #RheaChakraborty. Joint Director of NCB, Sameer Wankhede says, "Summon has been given to Rhea. She was at her home."



NCB issued summon to Rhea asking her to join the investigation, and come either on her own or with the team. pic.twitter.com/895GlLV0LB — ANI (@ANI) September 6, 2020

The team has come to serve the summon. It depends upon her, as she (#RheaChakraborty) has to join investigation. She can come on her own or she can come with the team: Narcotics Control Bureau (NCB) https://t.co/KZMXrCb90Z — ANI (@ANI) September 6, 2020

#SushantSingRajputDeathCase: A team of Narcotics Control Bureau (NCB) arrives at the residence of actor #RheaChakraborty in Mumbai. Police also present at the spot. pic.twitter.com/qGTJlTfSrj — ANI (@ANI) September 6, 2020

सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स का मामला सामने आने के बाद से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) पूरी तरह से एक्शन में है। शुक्रवार को रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती, सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा के घर छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उन्हें शनिवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आज रिया को ब्यूरो के सामने पेश होना है। वहीं सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय भी मामले की जांच में जुटा हुआ है। सुशांत के करीबियों से पूछताछ जारी है। इसके अलावा आज एनसीबी की टीम रिया के घर पहुंची और उन्हें समन दिया गया। माना जा रहा है कि अभिनेत्री पूछताछ के लिए ब्यूरो के दफ्तर जा सकती हैं।दीपेश सावंत और अब्दुल बासित परिहार को एनसीबी के अधिकारी कोर्ट लेकर पहुंचे हैं। सावतं को एनसीबी ने ड्रग्स की खरीद और संचालन में भूमिका को लेकर शनिवार को गिरफ्तार किया था। वहीं परिहार एक ड्रग्स पेडलर है।सुशांत सिंह राजपूत के निजी स्टाफ के सदस्य दीपेश सावंत को एनसीबी ने शनिवार को गिरफ्तार किया था। एनसीबी दफ्तर से मेडिकल चेकअप के बाद रविवार को उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा।एनसीबी के संयुक्त निदेशक समीर वानखेड़े ने कहा, 'हमने उसे (रिया चक्रवर्ती) तलब किया है। वे समन का सम्मान करने के लिए आएंगी।'सुशांत के निजी स्टाफ सदस्य दीपेश और हाउस मैनेजर मिरांडा ने एनसीबी को दिवंगत अभिनेता के घर और फार्म हाउस पर होने वाली पार्टियों और उनमें शामिल होने वाले लोगों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि इसमें कौन लोग शामिल होते थे, कौन ड्रग्स लेकर आता था और किस ड्रग्स का इस्तेमाल होता था।रिया चक्रवर्ती आज सुबह 11 बजे के करीब एनसीबी दफ्तर पहुंच सकती हैं। जहां उनसे ड्रग्स मामले को लेकर पूछताछ की जाएगी। इससे पहले एनसीबी रिया के 24 साल के भाई शौविक चक्रवर्ती, सुशांत के 33 साल के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा और अभिनेता के निजी स्टाफ के सदस्य दीपेश सावंत को गिरफ्तार कर चुकी है।एनसीबी की टीम और पुलिस रिया के घर से निकल गई है। ब्यूरो के संयुक्त निदेशक समीर वानखेड़े ने कहा, 'रिया को समन दिया गया है। वे अपने घर पर थीं।' एनसीबी ने रिया को जांच में शामिल होने के लिए कहा है।एनसीबी ने कहा, 'टीम रिया को समन देने के लिए आई है। अब उनपर (रिया चक्रवर्ती) निर्भर करता है। उन्हें जांच में शामिल होना ही है। वे या तो खुद आ सकती हैं या फिर टीम के साथ आ सकती हैं।'एनसीबी की एक टीम मुंबई में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के घर पहुंची है। पुलिस भी मौके पर मौजूद है। माना जा रहा है कि ब्यूरो उन्हें समन दे सकता है और फिर उन्हें पूछताछ के लिए ले जाया जा सकता है।