Sushant Singh Rajput Case: सुशांत के पिता बोले- रिया ने मेरे बेटे की हत्या की है, उसे जहर पिलाती थी

A team has been formed and has left from Delhi for investigation in the drugs-related matter in #SushantSinghRajputDeathCase. Investigation has been put into motion: Director General, Narcotics Control Bureau (NCB) to ANI pic.twitter.com/bLG796WiRY — ANI (@ANI) August 27, 2020

#WATCH Rhea Chakraborty was giving poison to my son, Sushant from a long time, she is his murderer. The investigating agency must arrest her and her associates: KK Singh, #SushantSinghRajput's father pic.twitter.com/EsVpAUlZMt — ANI (@ANI) August 27, 2020

Maharashtra: Siddharth Pithani (Sushant Singh Rajput's friend) arrives at DRDO guest house in Mumbai, where CBI team investigating the actor's death case, is staying. pic.twitter.com/0Y47KGlQsV — ANI (@ANI) August 27, 2020

बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। सीबीआई की टीम मुंबई में अभिनेता की मौत के पीछे के असल कारणों को जानने के लिए संदिग्धों और गवाहों से पूछताछ कर रही है। वहीं, सुशांत के पिता केके सिंह ने रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाते हुए कहा है कि रिया ने सुशांत को जहर देकर मार डाला है। दूसरी तरफ, सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने कहा है कि अभी तक रिया एंड गैंग की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। रिया चक्रवर्ती ने एक निजी टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में ड्रग्स वाली बातों का खंडन किया है और कहा है कि सुशांत को फ्लाइट में डर लग रह था कि इसलिए उन्होंने एक दवाई ली थी। इधर दिल्ली से ड्रग्स मामले की जांच के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एक टीम रवाना हो गई है।नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के महानिदेशक ने बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में ड्रग्स से जुड़े मामले में जांच के लिए एक टीम बनाई गई है और वह दिल्ली से रवाना हुई है। इस मामले में जांच को तेज कर दिया गया है।सुशांत के पिता केके सिंह ने कहा है कि रिया चक्रवर्ती मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर दे रही थी, वह उसका कातिल है। जांच एजेंसी को उसे और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार करना चाहिए।सुशांत सिंह राजपूत मामले में पूछताछ के लिए सिद्धार्थ पिठानी आज फिर से डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचे हैं।रिया चक्रवर्ती ने एक निजी चैनल को दिए साक्षात्कार में अपने ऊपर लग रहे आरोपों को लेकर कहा कि यूरोप ट्रिप पर जाते समय सुशांत ने बताया कि उन्हें फ्लाइट में बैठने से डर लगता है और वह उसके लिए एक दवाई लेते हैं। रिया के मुताबिक, सुशांत ने उन्हें बताया था कि दवाई का नाम मोडाफिनिल है, फ्लाइट से पहले उन्होंने वो दवाई ली। क्योंकि वो दवाई हर वक्त सुशांत के पास रहती थी। ऐसे में उस दवाई के लिए किसी मशवरे की जरूरत नहीं थी।सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने कहा है कि अभी तक रिया एंड गैंग की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। जबकि ये साफ जाहिर है कि उन्होंने मेरे भाई को ड्रग दिया और उस पर काबू किया। साथ ही उसे आर्थिक तौर पर लूटा भी है।