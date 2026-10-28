सुप्रीम कोर्ट अपडेट: सीजेआई कोर्ट में मामलों की मेंशनिंग की लाइव स्ट्रीमिंग बंद, जूनियर वकीलों को बढ़ावा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: अमन मौर्या Updated Wed, 28 Oct 2026 03:50 PM IST
सार
सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई कोर्ट में मामलों के उल्लेख (मेंशनिंग) की लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दी है। मंगलवार को राहुल गांधी से जुड़े मामले पर नाराजगी के बाद दो नवंबर से सीनियर वकीलों की मौखिक मेंशनिंग पर भी रोक रहेगी।
विज्ञापन
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) की अदालत में मामलों का उल्लेख (मेंशनिंग) करने की लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में 'मेंशनिंग' एक प्रक्रिया है, जिसके तहत वकील या संबंधित पक्ष, सीजेआई या किसी बेंच से मौखिक या लिखित रूप में किसी मामले की तत्काल सुनवाई या उसे जल्द सूचीबद्ध (लिस्ट) करने का अनुरोध करते हैं। यह कदम तब उठाया गया है, जब मंगलवार को एक वकील द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़ा मामला सामने लाए जाने पर सीजेआई ने नाराजगी जताई थी।
बिना किसी ठोस मुद्दे के मामले का उल्लेख करने वाले वकीलों पर नाराजगी जताते हुए, सीजेआई ने इसे सबसे बड़ी परेशानी (न्यूसेंस) बताया और कहा कि इस प्रथा को पूरी तरह से बंद कर दिया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने एक सर्कुलर भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि दो नवंबर से किसी भी वरिष्ठ वकील (सीनियर वकील) को अदालत के सामने मौखिक रूप से मामले का उल्लेख करने की अनुमति नहीं होगी। सर्कुलर में कहा गया है, 'सभी संबंधित लोगों को सूचित किया जाता है कि अब अदालतों के सामने मौखिक रूप से मामलों का उल्लेख करने के लिए युवा और कनिष्ठ (जूनियर) वकीलों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।'
विज्ञापन
बिना किसी ठोस मुद्दे के मामले का उल्लेख करने वाले वकीलों पर नाराजगी जताते हुए, सीजेआई ने इसे सबसे बड़ी परेशानी (न्यूसेंस) बताया और कहा कि इस प्रथा को पूरी तरह से बंद कर दिया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने एक सर्कुलर भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि दो नवंबर से किसी भी वरिष्ठ वकील (सीनियर वकील) को अदालत के सामने मौखिक रूप से मामले का उल्लेख करने की अनुमति नहीं होगी। सर्कुलर में कहा गया है, 'सभी संबंधित लोगों को सूचित किया जाता है कि अब अदालतों के सामने मौखिक रूप से मामलों का उल्लेख करने के लिए युवा और कनिष्ठ (जूनियर) वकीलों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।'
विज्ञापन
Trending Videos
सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से बंगाल के बाहर ट्रांसफर करने की अपनी याचिकाएं वापस लीं
सीबीआई ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से अपनी लगभग 20 याचिकाएं वापस ले लीं। इन याचिकाओं में पश्चिम बंगाल में 2021 के चुनाव बाद हुई हिंसा से जुड़े मामलों को राज्य के बाहर ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। सीबीआई ने इसके लिए बदले हुए हालात का हवाला दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची तथा जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की याचिकाएं वापस लेने की मांग को स्वीकार कर लिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच से कहा, 'बदले हुए हालात के कारण हम अपनी याचिकाएं वापस लेना चाहते हैं।' सीबीआई ने ये याचिकाएं 2023 में दायर की थीं, जब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री थीं। उस समय सीबीआई ने गवाहों को डराने-धमकाने, सरकारी वकीलों को धमकियां मिलने और राज्य में निष्पक्ष सुनवाई के लिए माहौल ठीक न होने की आशंका जताते हुए मामलों को राज्य के बाहर ट्रांसफर करने की मांग की थी।
सीबीआई ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से अपनी लगभग 20 याचिकाएं वापस ले लीं। इन याचिकाओं में पश्चिम बंगाल में 2021 के चुनाव बाद हुई हिंसा से जुड़े मामलों को राज्य के बाहर ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। सीबीआई ने इसके लिए बदले हुए हालात का हवाला दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची तथा जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की याचिकाएं वापस लेने की मांग को स्वीकार कर लिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच से कहा, 'बदले हुए हालात के कारण हम अपनी याचिकाएं वापस लेना चाहते हैं।' सीबीआई ने ये याचिकाएं 2023 में दायर की थीं, जब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री थीं। उस समय सीबीआई ने गवाहों को डराने-धमकाने, सरकारी वकीलों को धमकियां मिलने और राज्य में निष्पक्ष सुनवाई के लिए माहौल ठीक न होने की आशंका जताते हुए मामलों को राज्य के बाहर ट्रांसफर करने की मांग की थी।