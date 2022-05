{"_id":"62706bc8a403da3f39127f10","slug":"supreme-court-s-comment-it-is-wrong-to-recover-the-extra-payment-made-by-mistake-after-retirement-this-is-the-case","type":"story","status":"publish","title_hn":"सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी : गलती से हुए अतिरिक्त भुगतान को सेवानिवृत्ति के बाद वसूलना गलत, यह है मामला","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: योगेश साहू Updated Tue, 03 May 2022 05:09 AM IST