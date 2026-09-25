फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   supreme court petition gyanesh kumar form 6 election dispute

सीईसी ज्ञानेश कुमार के फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका: फॉर्म-6 में बदलाव समेत उठे ये सवाल; क्या है मामला?

Fri, 25 Sep 2026 03:31 PM IST
राकेश कुमार पीटीआई, नई दिल्ली।
पीटीआई, नई दिल्ली। Published by: राकेश कुमार Updated Fri, 25 Sep 2026 03:31 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कुछ फैसलों और फॉर्म-6 में किए गए संशोधनों को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने बिना सहमति और अल्पमत में लिए गए फैसलों को शुरू से अमान्य घोषित करने की मांग की है। इसके साथ ही पद और अधिकार की सीमा से आगे जाने वाले कथित कृत्यों पर आपराधिक जिम्मेदारी तय करने की मांग की गई है। याचिका में अन्य संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और कथित अपराधों में प्रतिरक्षा न देने की मांग भी शामिल है।
 

विज्ञापन
supreme court petition gyanesh kumar form 6 election dispute
सीईसी ज्ञानेश कुमार - फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की ओर से लिए गए कुछ फैसलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है। याचिकाकर्ता और अधिवक्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने कहा कि हाल के दिनों में सामने आए विवादों और मीडिया रिपोर्टों में उठाए गए मुद्दों के आधार पर यह याचिका दाखिल की गई है। याचिका में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के फैसलों और कुछ प्रक्रियाओं को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं।
विज्ञापन


याचिकाकर्ता की मांग क्या?
शैलेंद्र मणि त्रिपाठी के मुताबिक, याचिका में मांग की गई है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की ओर से बिना सहमति और अल्पमत में रहते हुए लिए गए सभी फैसलों को शुरू से ही अमान्य घोषित किया जाए।
विज्ञापन

 
  • बिना सहमति लिए गए सीईसी के फैसलों को अमान्य घोषित करने की मांग की गई है। अल्पमत में लिए गए फैसलों को भी शुरू से ही शून्य घोषित करने की मांग है।
    • विज्ञापन
    विज्ञापन
  • पद और अधिकार की सीमा से आगे जाने वाले कथित कृत्यों पर सवाल उठाया गया है। ऐसे कथित कृत्यों को आपराधिक कृत्य मानने की मांग याचिका में की गई है।
  • सीईसी की आपराधिक जिम्मेदारी तय करने की मांग भी रखी गई है।
  • फॉर्म-6 में किए गए संशोधनों को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग की गई है। कथित रूप से कानून से बाहर जाकर काम करने वाले अन्य अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की मांग है।

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका में क्या आरोप लगाए गए?
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कुछ मामलों में अपने पद और अधिकार की सीमाओं को पार किया। उनका कहना है कि ऐसे कृत्यों को केवल प्रशासनिक चूक के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इन्हें आपराधिक कृत्य माना जाना चाहिए और संबंधित व्यक्ति की आपराधिक जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

यह भी पढ़ें: एसआईआर विवाद LIVE: देशभर में कांग्रेस का प्रदर्शन, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग; सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता

फॉर्म-6 को लेकर याचिका में क्या कहा गया?
याचिका में फॉर्म-6 में किए गए संशोधनों को भी चुनौती दी गई है। शैलेंद्र मणि त्रिपाठी के अनुसार, ये बदलाव बिना बहुमत और कानून में तय प्रक्रिया का पालन किए किए गए। इसलिए याचिकाकर्ता ने इन संशोधनों को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग की है। इस मामले में याचिका का जोर इस बात पर है कि किसी भी बदलाव के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया और बहुमत की शर्तों का पालन होना चाहिए।

क्या सिर्फ सीईसी की जिम्मेदारी तय करने की मांग?
याचिकाकर्ता ने उन अन्य अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की भी मांग की है, जिन पर कानून के दायरे से बाहर जाकर कथित तौर पर ऐसे कदम उठाने का आरोप है। शैलेंद्र मणि त्रिपाठी का कहना है कि यदि किसी अधिकारी ने अपराध किया है तो उसे जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत मिलने वाली प्रतिरक्षा का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। याचिका में ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की मांग की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed