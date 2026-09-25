सीईसी ज्ञानेश कुमार के फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका: फॉर्म-6 में बदलाव समेत उठे ये सवाल; क्या है मामला?

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बिना सहमति लिए गए सीईसी के फैसलों को अमान्य घोषित करने की मांग की गई है। अल्पमत में लिए गए फैसलों को भी शुरू से ही शून्य घोषित करने की मांग है।

विज्ञापन विज्ञापन पद और अधिकार की सीमा से आगे जाने वाले कथित कृत्यों पर सवाल उठाया गया है। ऐसे कथित कृत्यों को आपराधिक कृत्य मानने की मांग याचिका में की गई है।

सीईसी की आपराधिक जिम्मेदारी तय करने की मांग भी रखी गई है।

फॉर्म-6 में किए गए संशोधनों को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग की गई है। कथित रूप से कानून से बाहर जाकर काम करने वाले अन्य अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की मांग है।

शैलेंद्र मणि त्रिपाठी के मुताबिक, याचिका में मांग की गई है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की ओर से बिना सहमति और अल्पमत में रहते हुए लिए गए सभी फैसलों को शुरू से ही अमान्य घोषित किया जाए।याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कुछ मामलों में अपने पद और अधिकार की सीमाओं को पार किया। उनका कहना है कि ऐसे कृत्यों को केवल प्रशासनिक चूक के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इन्हें आपराधिक कृत्य माना जाना चाहिए और संबंधित व्यक्ति की आपराधिक जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।याचिका में फॉर्म-6 में किए गए संशोधनों को भी चुनौती दी गई है। शैलेंद्र मणि त्रिपाठी के अनुसार, ये बदलाव बिना बहुमत और कानून में तय प्रक्रिया का पालन किए किए गए। इसलिए याचिकाकर्ता ने इन संशोधनों को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग की है। इस मामले में याचिका का जोर इस बात पर है कि किसी भी बदलाव के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया और बहुमत की शर्तों का पालन होना चाहिए।याचिकाकर्ता ने उन अन्य अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की भी मांग की है, जिन पर कानून के दायरे से बाहर जाकर कथित तौर पर ऐसे कदम उठाने का आरोप है। शैलेंद्र मणि त्रिपाठी का कहना है कि यदि किसी अधिकारी ने अपराध किया है तो उसे जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत मिलने वाली प्रतिरक्षा का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। याचिका में ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की मांग की गई है।