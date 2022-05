{"_id":"627d955c3609014b1a5fc591","slug":"supreme-court-cancelled-conviction-and-sentence-of-accused-in-pocso-case-in-view-of-the-statement-of-victim-and-marriage","type":"story","status":"publish","title_hn":"सुप्रीम कोर्ट: पॉक्सो मामले के अभियुक्त की दोषसिद्धि और सजा की रद्द, पीड़िता के बयान और शादी के मद्देनजर सुनाया फैसला","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: देव कश्यप Updated Fri, 13 May 2022 04:46 AM IST