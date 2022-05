{"_id":"627c54ca005da979893012ba","slug":"student-expelled-in-the-case-of-controversial-painting-of-gods-and-goddesses-in-gujarat","type":"story","status":"publish","title_hn":"गुजरात: हंगामे के बाद देवी-देवताओं की आपत्तिजनक पेंटिंग मामले में एक छात्र निष्कासित, अन्य को कारण बताओ नोटिस जारी","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

पीटीआई, वडोदरा Published by: Jeet Kumar Updated Thu, 12 May 2022 06:02 AM IST