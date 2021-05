कोरोना: वैक्सीन के स्टॉक पर केंद्र ने दी सलाह, कहा- 70 फीसदी टीके दूसरी डोज के लिए रिजर्व करें राज्य

देश में जारी टीकाकरण अभियान की समीक्षा को लेकर हुई एक बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण भी शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने बैठक में कोरोना वैक्सीनेशन के संबंध में लिए गए फैसलों पर चर्चा की। भूषण ने कहा कि राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन लाभार्थियों ने कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली है, उन्हें दूसरी खुराक भी प्राथमिकता से दी जाए।

In this regard, States can reserve at least 70% of the vaccines supplied to them from the Government of India channel (free of cost) for second dose vaccination and the remaining 30% for the first dose: Union Health Secretary Rajesh Bhushan highlighted after a meeting.