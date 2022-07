Video Viral : ईडी इस ट्रक में ले जाएगी अर्पिता मुखर्जी के दूसरे फ्लैट से बरामद नकदी और सामान, वीडियो वायरल

बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। ईडी ने उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के बेलघरिया के रथतला स्थित फ्लैट पर रेड मारकर भारी मात्रा में नकदी जब्त की है। वहीं ईडी ने नकदी समेत अन्य जब्त सामान को ले जाने के लिए ट्रक भी मंगा लिया है।

#WATCH | West Bengal: Hugh amount of cash, amounting to at least Rs 15 Crores, recovered from the residence of Arpita Mukherjee at Belgharia.



She is a close aide of West Bengal Minister Partha Chatterjee. pic.twitter.com/7MMFsjzny1