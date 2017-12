समाजवादी पार्टी नेता नरेश अग्रवाल ने कहा है कि बीजेपी की सोच इतनी संकीर्ण क्यों है। लोगों की निजी जिंदगी होती है। अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी लोगों के सुहागरात पर भी सवाल खड़े कर सकती है।

दरअसल गुजरात और विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद राहुल गांधी के फिल्म देखने पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए थे। चुनाव के नतीजे सोमवार को आए और इसके दूसरे दिन यानि मंगलवार को राहुल गांधी कुछ मित्रों के साथ हॉलीवुड फिल्म स्टार वार्स देखने गए थे।



बीजेपी के सवाल पर समाजवादी पार्टी नेता नरेश अग्रवाल ने जवाब दिया है। राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल ने कहा है कि, 'बीजेपी की सोच इतनी संकीर्ण क्यों है? यह किसी की निजी जिंदगी से जुड़ा है। अगर उस दिन किसी की सुहागरात होती, तो वे कहते कि 'ये सुहागरात क्यों मना रहा है?'

Why is BJP so narrow minded? It pertains to one's personal life. Now if someone had their 'suhaag-raat' that day, they will say 'ye suhaag-raat kyu mana raha hai?': Naresh Agrawal, SP on question about Rahul Gandhi watching a movie on #GujaratElection result day. pic.twitter.com/uNIgtilBvx