बोइंग 737 मैक्स में सॉफ्टवेयर खामी: उतरने के बाद बंद हो सकता है स्वचालित सिस्टम; ऐसी समस्या क्यों?

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बोइंग के प्रवक्ता ने रविवार को बताया कि कंपनी ने पिछले महीने 737 विमान संचालित करने वाली सभी एयरलाइनों को इस समस्या के बारे में जानकारी दी थी। कंपनी ने ऐसे हालात से सुरक्षित तरीके से निपटने के लिए पायलटों की मौजूदा प्रक्रियाओं को भी दोहराया था। बोइंग के मुताबिक, उसके इंजीनियर अब ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट तैयार कर रहे हैं, जिससे इस समस्या को स्थायी तौर पर दूर किया जा सके। कंपनी ने एहतियात के तौर पर विमान संचालकों को उतरने की कोशिश नाकाम होने के बाद सिस्टम को रीसेट करने की सलाह भी दी है।इस खबर का भारत से भी सीधा संबंध है। देश में एयर इंडिया एक्सप्रेस और अकासा एयर के बेड़े में करीब 96 बोइंग 737 मैक्स विमान हैं। इनमें एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास करीब 53 विमान हैं, जबकि अकासा एयर 43 ऐसे विमानों का संचालन करती है। अकासा एयर ने कहा है कि वह बोइंग के साथ लगातार संपर्क में है और इस समस्या का उसकी उड़ानों की सुरक्षा पर कोई असर नहीं है। एयरलाइन के मुताबिक, उसके विमान तय प्रक्रियाओं और लागू नियामकीय नियमों के अनुसार सुरक्षित तरीके से संचालित हो रहे हैं। हालांकि, अकासा एयर ने यह स्पष्ट नहीं किया कि उसके कितने 737 मैक्स विमान इस समस्या से प्रभावित हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ओर से इस मामले में तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए की ओर से भी फिलहाल यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वह इस मामले को देख रहा है या एयरलाइनों के लिए कोई अलग सलाह जारी की जा रही है। दुनिया भर में बोइंग अब तक विभिन्न एयरलाइनों को 2,400 से ज्यादा 737 मैक्स विमान दे चुका है। ऐसे में सॉफ्टवेयर से जुड़ी इस समस्या पर विमान संचालकों और नियामकों की नजर बनी हुई है।इस सप्ताह यूरोपीय विमान निर्माता एयरबस ने भी बड़ी संख्या में ए321 नियो विमानों में गुणवत्ता से जुड़ी समस्या का पता लगाया है। विमान के बाहरी हिस्से पर लगी सुरक्षा परत से जुड़ी इस समस्या से भारत में इंडिगो के करीब एक दर्जन विमान भी प्रभावित बताए जा रहे हैं। इंडिगो और एयर इंडिया के पास मिलाकर करीब 190 ए321 नियो विमान हैं।