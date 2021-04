सिक्किम: लाचुंग जीआरईएफ कैंप पास दो मंजिला इमारत में लगी आग, आईटीबीपी ने तीन परिवारों को बचाया

सिक्किम के तिब्बत सीमा क्षेत्र में स्थित लाचुंग कस्बे में जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स (जीआरईएफ) के कैंप के पास रविवार सुबह एक दो मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई।भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की टीम ने मौके पर पहुंचकर तीन परिवारों को बचा लिया। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आईटीबीपी के जवानों ने इसकी जानकारी दी।

Sikkim: A two-storey house caught fire in the early hours today, near a GREF Camp in Lachung. ITBP teams rescued three families from the spot. No casualty was reported.