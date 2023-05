New Parliament Building: सिब्बल ने पीएम पर साधा निशाना, कहा- भगवा, हिंसक और असहिष्णु नहीं बनाएंगे नया भारत

भारत को आखिरकार रविवार को उसका नया संसद भवन मिल ही गया। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर खूब सियासी बवाल हुआ। यहां तक कि अभी तक राजनीति जारी है। दरअसल, अब राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी के बयान का कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि ईट और पत्थरों से नहीं बल्कि 14 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं के साथ विचार की स्वतंत्रता से नया भारत बनेगा।

कपिल सिब्बल ने रविवार को नए संसद भवन में दिए गए पीएम के बयान पर टिप्पणी की। उन्होंने मोदी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि भगवा, हिंसक और असहिष्णु मेरा नया भारत नहीं बनाएंगे और न ही ईट-पत्थर, बल्कि लोगों की आकांक्षाएं नया भारत बनाएगी। जहां विचार फलेंगे-फूलेंगे और रंगों की बौछार होगी।

PM :

New Parliament building….basis for creation of a new India



Not brick and mortar but freedom of thought with the aspirational underpinnings of 1.4b minds



Where ideas flourish

colours splash



Not :

Saffron

Fractious

Intolerant



Will make my new India !