भारतीवायु सेना में एक सितंबर 2020 तक महिला अधिकारियों की संख्या 1,875 हो गई हैः रक्षा राज्य मंत्री

रक्षा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि भारतीय वायु सेना में महिला अधिकारियों की संख्या1,875 हो गई है। उन्होंने कहा कि इनमें से 10 महिला अधिकारी फाइटर पायलट हैं और 18 महिला अधिकारी नेविगेटर हैं।

The strength of women officers serving the Indian Air Force (IAF) as on 1st September, 2020 is 1,875. Of these, 10 women officers are Fighter Pilots and 18 women officers are Navigators: Minister of State for Defence Shripad Naik in a written reply to a question in Rajya Sabha