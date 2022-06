Ironman Triathlon: श्रेयस जी होसुर बने ‘आयरनमैन ट्रायथलॉन’ को पूरा करने वाले पहले भारतीय रेलवे अधिकारी

श्रेयस जी होसुर कठिन और थकाऊ "आयरनमैन ट्रायथलॉन" को पूरा करने वाले भारतीय रेलवे के पहले अधिकारी बन गए हैं। रेल मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। "आयरनमैन ट्रायथलॉन" को दुनिया का सबसे कठिन एकल-दिवसीय खेल आयोजन माना जाता है।

A moment of pride for Railways!



Congratulations to Mr. Shreyas Hosur who became the first Railway Officer to complete the gruelling ‘IRONMAN’ Triathlon in Hamburg, Germany, which includes 3.8 km Swim, 180 km Cycling and 42.2 km Running. pic.twitter.com/wFFOIaJekq