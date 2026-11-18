केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 20 नवंबर को मुर्गियों के लिए भारत की पहली देसी ‘इनएक्टिवेटेड एच5एव1’ एवियन इन्फ्लूएंजा (बर्ड फ्लू) वैक्सीन लॉन्च करने वाले हैं। बुधवार को एक आधिकारिक बयान में इसकी जानकारी दी गई।

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आईसीएआर-एनआईएचएसएडी भोपाल ने मुर्गियों के लिए पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लूएंजा वैक्सीन बनाई है। इस वैक्सीन से देश में फैल रहे ‘क्लेड 2.3.2.1ए एच5एन1’ वायरस के स्ट्रेन से सुरक्षा मिलेगी। अभी, क्लेड 2.3.2.1ए के एच5एन1 वायरस के खिलाफ कोई खास कमर्शियल वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इसलिए, भारत के लिए एक देसी वैक्सीन बनाना जरूरी है।बहुत ज्यादा पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लूएंजा (एचपीएआई), जिसे आमतौर पर बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाता है, पोल्ट्री को प्रभावित करने वाली एक गंभीर बीमारी है। इसके फैलने से इंफेक्टेड पक्षियों में लगभग 100 प्रतिशत मौत हो सकती है, जिससे बड़े पैमाने पर पक्षियों को मारने और व्यापार पर रोक लगने के कारण पोल्ट्री फॉर्मरों को बड़ा आर्थिक नुकसान होता है।इसका असर सिर्फ पोल्ट्री फार्म तक ही नहीं है; यह वैश्विक व्यापार, पोल्ट्री उत्पाद की कीमतों और पोल्ट्री फॉर्मरों की रोजी-रोटी पर भी असर डाल सकता है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक, 2006 में भारत में इस बीमारी का पहली बार पता चलने के बाद से, देश में एच5एन1 और एच5एन8 सबटाइप के 500 से ज्यादा मिले-जुले मामले सामने आए हैं।बर्ड फ्लू का एक बड़ा प्रकोप भारत की जीडीपी ग्रोथ को 1.5 प्रतिशत तक कम कर सकता है जबकि अगर यह बीमारी बिना कंट्रोल के फैलती है तो देश की 20 प्रतिशत से ज्यादा पोल्ट्री आबादी खतरे में पड़ सकती है। 2006 में बर्ड फ्लू के प्रकोप से लगभग 2,200–3,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। मणिपुर में भी इसके प्रकोप से राज्य की जीडीपी के 0.5 प्रतिशत के बराबर नुकसान हुआ था।विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, 2003 से भारत समेत 25 देशों में एच5एन1 एवियन इन्फ्लूएंजा के 1,003 इंसानों में मामले सामने आए हैं, जिनमें 479 मौतें शामिल हैं। स्टडीज से पता चला है कि क्लेड 2.3.2.1ए नाम का एच5एन1 स्ट्रेन मुर्गियों में बर्ड फ्लू के ज्यादातर मामलों के लिए जिम्मेदार है। बयान में कहा गया है कि इससे पोल्ट्री फॉर्मरों के पैसे के नुकसान को कम करने और मुर्गियों से दूसरे जानवरों और इंसानों में इसके फैलने को रोकने के लिए इस वायरस के फैलने को नियंत्रित करना जरूरी हो जाता है।