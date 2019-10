महाराष्ट्र: चुनावी रैली के दौरान शिवसेना सांसद पर चाकू से हमला, बाल-बाल बचे

महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में बुधवार को शिवसेना सांसद ओमराजे निंबालकर पर एक अज्ञात व्यक्ति ने चाकू से वार किया जिससे वह घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि घटना उस वक्त हुई जब निंबालकर कलंब तालुका के पडोली नैगांव गांव में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे।

Maharashtra: Shiv Sena MP Omraje Nimbalkar was attacked with a knife in Osmanabad while campaigning for party's candidate Kailash Patil. The incident took place in Naigaon Padoli in Kalamb taluka today morning. #MaharashtraElections2019 pic.twitter.com/5CfguggVRa