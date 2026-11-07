आईआरसीटीसी पर सेवाएं फिर बाधित: रेल यात्री नहीं बुक कर पा रहे टिकट, कुछ दिन पहले भी ठप पड़ा था रेलवे का एप
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नई दिल्ली। Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Sat, 07 Nov 2026 05:39 PM IST
सार
त्योहारी सीजन में ट्रेन टिकटों की बढ़ती मांग के बीच आईआरसीटीसी की वेबसाइट और एप ठप होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। टिकट बुकिंग में आ रही दिक्कतों ने रेलवे की ऑनलाइन व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर क्यों बार-बार ठप हो रही है आईआरसीटीसी की सेवा?
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विस्तार
दिवाली से ठीक एक दिन पहले सात नवंबर को देशभर में लोग त्योहार की तैयारियों में जुटे हैं। वहीं, घर जाने के लिए ट्रेन टिकट बुक करने वाले यात्रियों के सामने एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। दरअसल, शनिवार की शाम को आईआरसीटीसी की वेबसाइट और मोबाइल एप ने अचानक काम करना बंद कर दिया। टिकट बुकिंग से लेकर लॉगिन तक में यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इससे त्योहार के दौरान रेलवे की ऑनलाइन टिकट व्यवस्था पर भी सवाल उठे।
बता दें कि कुछ दिन पहले भी आईआरसीटीसी की सेवाए ठप हो गई थी। 05 नवंबर की सुबह तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने के ठीक पहले वेबसाइट और एप ने काम करना बंद कर दिया। इस वजह से हजारों यूजर्स टिकट बुक नहीं कर पाए और सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की।
एप में दिक्कत आ रही है तो क्या करें?
आईआरसीटीसी में शिकायत कहां करें?
ऑनलाइन टिकट बुकिंग, पेमेंट या रिफंड से जुड़ी समस्या के लिए यात्री आईआरसीटीसी के eQuery पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा कस्टमर केयर नंबर 14646 पर संपर्क किया जा सकता है। ई-टिकट से जुड़ी शिकायत के लिए etickets@irctc.co.in पर ईमेल भी किया जा सकता है।
एक्सपर्ट्स कहते हैं कि त्योहारी सीजन में टिकटों की मांग अधिक रहने की वजह से यात्रियों को बुकिंग के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। खासकर पेमेंट फेल होने या एप अटकने पर जल्दबाजी में दोबारा भुगतान करने के बजाय पहले ट्रांजैक्शन का स्टेटस जांचना जरूरी है।
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बता दें कि कुछ दिन पहले भी आईआरसीटीसी की सेवाए ठप हो गई थी। 05 नवंबर की सुबह तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने के ठीक पहले वेबसाइट और एप ने काम करना बंद कर दिया। इस वजह से हजारों यूजर्स टिकट बुक नहीं कर पाए और सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की।
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एप में दिक्कत आ रही है तो क्या करें?
- एप अपडेट करें: आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट का लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल करें।
- नेटवर्क बदलकर देखें: वाई-फाई से मोबाइल डेटा या मोबाइल डेटा से वाई-फाई पर स्विच करें।
- कुछ देर बाद कोशिश करें: बार-बार एरर आने पर थोड़ी देर रुककर दोबारा लॉगइन करें।
- पेमेंट स्टेटस जांचें: पैसे कटने पर दोबारा भुगतान करने से पहले टिकट हिस्ट्री देखें।
- काउंटर से टिकट लें: ऑनलाइन बुकिंग में लगातार दिक्कत हो तो रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर का विकल्प चुन सकते हैं। सीट उपलब्धता वहां भी जरूरी होगी।
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आईआरसीटीसी में शिकायत कहां करें?
ऑनलाइन टिकट बुकिंग, पेमेंट या रिफंड से जुड़ी समस्या के लिए यात्री आईआरसीटीसी के eQuery पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा कस्टमर केयर नंबर 14646 पर संपर्क किया जा सकता है। ई-टिकट से जुड़ी शिकायत के लिए etickets@irctc.co.in पर ईमेल भी किया जा सकता है।
एक्सपर्ट्स कहते हैं कि त्योहारी सीजन में टिकटों की मांग अधिक रहने की वजह से यात्रियों को बुकिंग के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। खासकर पेमेंट फेल होने या एप अटकने पर जल्दबाजी में दोबारा भुगतान करने के बजाय पहले ट्रांजैक्शन का स्टेटस जांचना जरूरी है।