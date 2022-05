{"_id":"627dc7448b5453207b7516ef","slug":"senior-opposition-leader-told-me-becoming-pm-twice-is-enough-reveals-pm-modi","type":"story","status":"publish","title_hn":"अजब: 'दो बार पीएम बन चुके और क्या चाहिए?' मोदी से पूछा गया यह सवाल, जानें क्या जवाब दिया","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: अजय सिंह Updated Fri, 13 May 2022 08:19 AM IST