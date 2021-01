पीएमसी बैंक मामला : संजय राउत की पत्नी को ईडी ने 11 जनवरी को फिर पूछताछ के लिए बुलाया

शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को पीएमसी बैंक धोखाधड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 11 जनवरी को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया। इससे पहले पांच जनवरी को वर्षा राउत से ईडी पूछताछ कर चुकी है।

Wife of Shiv Sena MP Sanjay Raut, Varsha Raut summoned by Enforcement Directorate (ED) for inquiry on January 11 in connection with PMC Bank Fraud: ED#Maharashtra