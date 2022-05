{"_id":"62816fd22b4b9a7e561ef74e","slug":"rss-leader-krishna-gopal-says-hindutva-is-not-just-an-epitome-of-indian-unity-but-also-global-unity","type":"story","status":"publish","title_hn":"RSS Hindutva: आरएसएस नेता कृष्ण गोपाल बोले- हिंदुत्व समावेशी है, इस मौलिक दर्शन के साथ जीने वाले हिंदू हैं","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

पीटीआई, नई दिल्ली। Published by: देव कश्यप Updated Mon, 16 May 2022 02:55 AM IST