महिला आरक्षण और लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार की तैयारी के बीच विपक्षी गठबंधन में मतभेद सामने आने लगे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के सांसद जितेंद्र आव्हाड ने कहा है कि उनकी पार्टी परिसीमन की प्रक्रिया का समर्थन करेगी। उन्होंने शरद पवार से हुई बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि पवार का मानना है कि परिसीमन जरूरी है। इस बयान से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, क्योंकि विपक्षी दल केंद्र सरकार के प्रस्तावित विधेयक का विरोध करने की रणनीति बना रहे हैं।

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आव्हाड ने साफ किया कि शरद पवार के साथ उनकी बातचीत पार्टी के आधिकारिक रुख को लेकर नहीं थी। उन्होंने कहा कि चर्चा का सामान्य मुद्दा यह था कि परिसीमन संवैधानिक जरूरत है। इसके बाद उन्होंने कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया का समर्थन करने का फैसला किया गया है और उनकी पार्टी इसका समर्थन करेगी। इससे पहले शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने कहा था कि उनकी पार्टी परिसीमन से जुड़े विधेयक के मसौदे का अध्ययन करने के बाद अपना रुख तय करेगी। ऐसे में आव्हाड का बयान पार्टी के रुख को लेकर नई चर्चा शुरू कर रहा है।केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला आरक्षण से जुड़े नए परिसीमन विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसे संसद के विशेष सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। प्रस्ताव को लेकर सामने आई जानकारी के मुताबिक, सरकार हर राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 50 प्रतिशत तक बढ़ाने पर सहमत हुई है। दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सीटों पर 2051 तक रोक लगाने की बात भी कही गई है। विधेयक में 2011 की जनगणना के आधार पर बढ़ी हुई सीटों का परिसीमन करने का प्रस्ताव है। साथ ही, संसदीय क्षेत्रों की सीमाएं दोबारा तय करने के बावजूद हर राज्य की सीटों की संख्या में बदलाव नहीं करने की बात कही गई है।संसद का विशेष सत्र 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलेगा। इसे मानसून सत्र का विस्तार माना गया है, क्योंकि 13 अगस्त को संसद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई थी, लेकिन सत्र औपचारिक रूप से समाप्त नहीं किया गया था। सरकार ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि विशेष सत्र में कौन-कौन से विधेयक पेश किए जाएंगे। परिसीमन से जुड़े विधेयक को दोबारा लाए जाने की संभावना के बीच कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शनिवार को विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। इसका उद्देश्य सरकार के संभावित कदम के खिलाफ साझा रणनीति तैयार करना है।शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के सांसद संजय राउत ने प्रस्तावित परिसीमन विधेयक को राष्ट्रविरोधी और अलोकतांत्रिक बताया है। उनका आरोप है कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर यह प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि विधेयक के पक्ष में मतदान करने वालों को देश के गद्दार के रूप में याद किया जाएगा। राउत की टिप्पणी पर आव्हाड ने कहा कि हर व्यक्ति की अपनी राय है। इस बीच सुप्रिया सुले ने साफ किया है कि वह शनिवार को होने वाली इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल नहीं होंगी। उनके पिता शरद पवार अस्पताल में भर्ती हैं, इसलिए वह मुंबई में रहेंगी और सोमवार को सीधे दिल्ली पहुंचकर संसद सत्र में हिस्सा लेंगी। पार्टी की ओर से सांसद नीलेश लंके बैठक में शामिल होंगे।परिसीमन के मुद्दे पर विपक्षी दलों के अलग-अलग बयान सामने आने से इंडिया ब्लॉक के भीतर मतभेद की स्थिति बनती दिख रही है। एक तरफ आव्हाड ने शरद पवार से बातचीत का हवाला देकर परिसीमन का समर्थन करने की बात कही है, वहीं कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना सरकार के प्रस्ताव पर साझा रणनीति बनाने की तैयारी में हैं। हालांकि, आव्हाड ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनकी बातचीत पार्टी के आधिकारिक रुख पर नहीं थी। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि संसद के विशेष सत्र से पहले शरद पवार की पार्टी अपना औपचारिक रुख क्या तय करती है और विपक्षी दल इस मुद्दे पर एक साथ आ पाते हैं या नहीं।