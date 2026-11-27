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कल्याण बनर्जी को 22 जुलाई 2026 को मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए लोकसभा से निलंबित किया गया था। अभिषेक बनर्जी ने अपने पत्र में लोकसभा के नियम 374(2) का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि सदन के पास किसी सदस्य का निलंबन खत्म करने का अधिकार है। इसके लिए सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है।27 नवंबर को लिखे पत्र में अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि कल्याण बनर्जी का निलंबन अब भी जारी है। इसकी वजह यह है कि 13 अगस्त को मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन सत्र का औपचारिक सत्रावसान नहीं हुआ।ऐसे में कल्याण बनर्जी का निलंबन भी प्रभावी बना हुआ है। अभिषेक ने कहा कि 30 नवंबर को सदन की बैठक फिर से शुरू होने वाली है। इसलिए निलंबन खत्म करने के प्रस्ताव पर जल्द विचार किया जाना चाहिए।अभिषेक बनर्जी ने अपने पत्र में लोकसभा की कार्यवाही और कामकाज संचालन के नियम 374(2) का उल्लेख किया है। इस नियम के मुताबिक, सदन किसी सदस्य का निलंबन खत्म करने के लिए किसी भी समय प्रस्ताव पारित कर सकता है।उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया कि इस प्रस्ताव पर जल्द विचार करने की व्यवस्था की जाए। इससे कल्याण बनर्जी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकेंगे और अपनी संसदीय जिम्मेदारियां निभा सकेंगे।अभिषेक बनर्जी ने पत्र में कहा कि कल्याण बनर्जी के निलंबन की वजह से वह सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। साथ ही, टीएमसी के मुख्य सचेतक (चीफ व्हिप) के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां भी नहीं निभा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल्याण बनर्जी पार्टी की संसदीय गतिविधियों में समन्वय की अहम जिम्मेदारी संभालते हैं। ऐसे में उनका निलंबन खत्म होने से वह दोबारा सदन की कार्यवाही में शामिल हो सकेंगे। अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष से इस मामले में जरूरी कदम उठाने और प्रस्ताव पर जल्द विचार करने का आग्रह किया है।