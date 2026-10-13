आईआईटी मुंबई केस में खुलासा: नकल करते पकड़े जाने पर साहिल ने मांगा था दूसरा मौका, लिखित में दिया था माफीनामा

आईआईटी बॉम्बे के 22 वर्षीय छात्र साहिल वाकोडे ने परीक्षा में कथित तौर पर नकल करते पकड़े जाने के बाद संस्थान को लिखित माफीनामा दिया था। उसने अपनी गलती स्वीकार करते हुए दूसरा मौका देने की अपील भी की थी। पुलिस के मुताबिक, यह घटनाक्रम 18 सितंबर को छात्र की आत्महत्या से कुछ घंटे पहले का है। मामले की जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच अब तक 40 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। इनमें आईआईटी बॉम्बे के निदेशक शिरीष केदारे और प्रोफेसर सूर्यनारायण दूला भी शामिल हैं। छात्र के माता-पिता ने प्रोफेसर पर उत्पीड़न और जातिगत भेदभाव के गंभीर आरोप लगाए हैं।

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