केरलम: मर्सिडीज हादसे में आरोपी जज को राहत, केरल हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक, पीड़ित परिवार ने क्या कहा

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को पुलिस को निर्देश दिया कि जानलेवा सड़क हादसे के मामले में आरोपी बनाए गए एक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को फिलहाल गिरफ्तार न किया जाए। इस हादसे में जज के 17 साल के बेटे की चलाई जा रही मर्सिडीज-बेंज कार की टक्कर से एक स्कूटर सवार की मौत हो गई थी। हादसा चेरानल्लूर इलाके में हुआ था।

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