महाराष्ट्र में सूखे पर मरहम!: प्रभावित किसानों को दिवाली से पहले मिलेंगे 5000 रुपये, सीएम फडणवीस ने क्या कहा?

महाराष्ट्र में सूखे और फसल खराब होने से परेशान किसानों के लिए राज्य सरकार ने राहत का एलान किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को बताया कि राज्य में सूखा प्रभावित तालुकाओं की संख्या 265 से बढ़ाकर 305 कर दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने किसानों को दिवाली बोनस के तौर पर 5,000 रुपये देने का फैसला किया है। यह पैसा त्योहार से पहले किसानों के बैंक खातों में पहुंचाने की तैयारी है। सरकार का कहना है कि इस बार किसानों को राहत देने में देर नहीं की जाएगी, ताकि वे आर्थिक तंगी के बीच भी दिवाली की जरूरी तैयारियां कर सकें।

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