RAISE 2020: रविशंकर प्रसाद ने कहा-एआई तकनीक तभी सार्थक होगा जब यह जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाएगा

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने RAISE 2020 कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस(एआई) तभी सार्थक होगा जब यह आम भारतीयों के जीवन की गुणवत्ता में एक उल्लेखनीय सुधार लाएगा। उन्होंने कहा कि यदि डिजिटल भारतीय डिजिटल समावेश के लिए था, तो हम भी यही चाहते हैं कि एआई तकनीक उस समावेशी चरित्र को और बढ़ावा दे।

AI would become meaningful only when it brings in a palpable improvement in the quality of life of ordinary Indians. Therefore, if Digital Indian was for digital inclusion, we also want AI to further promote that inclusive character of development: Union Minister RS Prasad https://t.co/fg8fJ13zJZ