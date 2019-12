सूडान घटना में छह भारतीयों की मौत, 33 सुरक्षित, विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि

{"_id":"5dea466e8ebc3e54c14c551c","slug":"raveesh-kumar-mea-said-58-indian-workers-working-at-factory-in-sudan-6-killed-33-are-safe","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0938\u0942\u0921\u093e\u0928 \u0918\u091f\u0928\u093e \u092e\u0947\u0902 \u091b\u0939 \u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u092e\u094c\u0924, 33 \u0938\u0941\u0930\u0915\u094d\u0937\u093f\u0924, \u0935\u093f\u0926\u0947\u0936 \u092e\u0902\u0924\u094d\u0930\u093e\u0932\u092f \u0928\u0947 \u0915\u0940 \u092a\u0941\u0937\u094d\u091f\u093f","category":{"title":"India News","title_hn":"\u0926\u0947\u0936","slug":"india-news"}}

सूडान में चीनी मिट्टी के कारखाने में मंगलवार को एलीपीजी टैंकर में विस्फोट होने से 23 लोगों की मौत हो गई थी और 130 से अधिक लोग घायल हो गए थे। सूडान में भारतीय दूतावास ने मंगलवार को हुई घटना में भारतीयों के मारे जाने की सूचना दी थी। हालांकि उसने मृतकों की संख्या के बारे में नहीं बताया था।

Raveesh Kumar, MEA: 58 Indian workers were working at the factory in #Sudan. 6 Indian workers were killed in the incident. 8 Indians are in hospital and 11 people are unidentified. 33 Indians are safe. pic.twitter.com/Kx1X1VPmZQ — ANI (@ANI) December 6, 2019

18 भारतीयों का समुद्री लुटेरों ने किया अपहरण

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सूडान में हुई घटना में भारतीयों के मारे जाने की सूचना दी। उन्होंने बताया कि 58 भारतीय मजदूर कारखाने में काम कर रहे थे, जिनमें से छह की मौत हो गई है। आठ लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। 11 लोगों की पहचान नहीं हो सकी है। 33 लोग सुरक्षित हैं।हादसे का शिकार हुए भारतीयों में कुछ तमिलनाडु के भी हैं। इस पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा, 'सूडान के खार्दूम में हुए हादसे का शिकार हुए भारतीयों में तमिलनाडु के तीन नागरिक लापता हैं और अन्य तीन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मैं आपसे लापता लोगों की पहचान के लिए और घायलों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाने के लिए निजी तौर पर दखल देने का अनुरोध करता हूं।'सूडान सरकार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया था कि, 23 लोगों की मौत हो गई है और 130 से अधिक लोग जख्मी हो गए। प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चला है कि घटनास्थल पर सुरक्षा के लिए आवश्यक उपकरण नहीं थे। सरकार ने कहा कि वहां पर ज्वलनशील पदार्थों का अनुचित तरीके से भंडार किया गया था जिससे आग फैल गई।

हांगकांग के ध्वज वाले जहाज में सवार 18 भारतीय नागरिकों का नाइजीरियाई तट के पास समुद्री लुटेरों ने अपहरण कर लिया था। क्षेत्र में समुद्री विकास पर नजर रखने वाली एक वैश्विक एजेंसी ने यह जानकारी दी थी। रवीश कुमार ने इसकी भी पुष्टि करते हुए कहा कि, तीन दिसंबर को नाइजीरिया के पास समुद्री इलाके से 18 भारतीय राष्ट्रीय चालक दल के सदस्यों का अपहरण कर लिया गया था। इस पर हम नाइजीरियाई अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।



जहाजों की गतिविधियों पर नजर रखने वाली एआरएक्स मैरीटाइम के मुताबिक समुद्री लुटेरों ने मंगलवार को हांगकांग के झंडे वाले ‘वीएलसीसी, एनएवीई कान्स्टलेशन’ जहाज पर हमला किया था जब वह नाइजीरिया से होकर जा रहा था। जहाज पर कुल 19 लोग सवार थे, जिनमें 18 भारतीय थे।

नित्यानंद का पासपोर्ट रद्द

रवीश कुमार ने भगोड़े स्वयंभू भगवान नित्यानंद पर कहा कि, हमने उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया है और नए पासपोर्ट के लिए उनका आवेदन खारिज कर दिया है। हमने इस बारे में अपने सभी दूतावासों को अवगत करा दिया है कि यह व्यक्ति अपराध के कई मामलों में वांछित है। इस मामले में हमने अपने सभी दूतावासों से स्थानीय सरकार के संपर्क में रहने को कहा है।





Raveesh Kumar, MEA on fugitive self-styled godman Nithyananda: We have cancelled his passport&rejected his application for new one. We've sensitized all our missions &posts that this man is wanted in several cases of crime. We have asked our missions to sensitize the local govt pic.twitter.com/sxlrFuHgRV — ANI (@ANI) December 6, 2019

भारत-जापान शिखर सम्मेलन 15-17 दिसंबर को

रवीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि भारत-जापान शिखर सम्मेलन 15-17 दिसंबर तक होने वाला है।

कुलभूषण को दूसरे कांसुलर एक्सेस के लिए पाक से अनुरोध

कुलभूषण जाधव के लिए सेकेंड कांसुलर एक्सेस मुहैया कराने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि, मैंने पहले भी कहा है कि हम राजनयिक चैनलों के माध्यम से पाकिस्तानी पक्ष के संपर्क में हैं। हमने आईसीजे के फैसले के आलोक में पाकिस्तान से तत्काल, प्रभावी और निर्बाध रूप से कांसुलर एक्सेस के लिए अनुरोध किया है।