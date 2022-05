{"_id":"62882e3f5ad2e512e24f9376","slug":"rajya-sabha-elections-nitish-kumar-left-rcp-singh-to-bjp-made-anil-hegde-a-candidate-and-put-religion-crisis-in-front-of-bjp","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rajya Sabha Elections: नीतीश ने आरसीपी को भाजपा के भरोसे छोड़ा, अनिल हेगड़े को उम्मीदवार बनाकर खड़ा किया धर्म संकट","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

हिमांशु मिश्र, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: योगेश साहू Updated Sat, 21 May 2022 05:41 AM IST