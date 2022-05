{"_id":"62818ab79bf69f3a883b42dd","slug":"rajiv-kumar-takes-charge-as-25th-chief-election-commissioner","type":"story","status":"publish","title_hn":"नियुक्ति: राजीव कुमार ने संभाली मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जिम्मेदारी, मोदी सरकार में भी निभा चुके हैं अहम जिम्मेदारी","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

एएनआई, दिल्ली Published by: Jeet Kumar Updated Mon, 16 May 2022 04:50 AM IST